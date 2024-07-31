Спортсменка из Гватемалы принесла своей стране первое в истории золото Олимпиады

В среду, 31 июля, на Олимпиаде-2024 в Париже состоялся финал в женской стендовой стрельбе (трап).

Победительницей в дисциплине стала Адриана Руано Олива из Гватемалы. Спортсменка завоевала первое в истории своей страны олимпийское золото.

Серебряную медаль завоевала Мария Станко из Италии. Бронзовая медаль в активе у представительницы Австралии Пенни Смит.

Всего для Гватемалы это вторая медаль на Олимпиаде в Париже. Ранее Жан-Пьер Броль добыл бронзовую медаль в мужском трапе.

HISTORY! 🚨 Victory belongs to Guatemala! 🇬🇹



Congratulations to Adriana Ruano Oliva who claims a first-ever #gold for her nation. 🎉 It comes in shooting women’s trap. It’s also Guatemala’s first ever olympic medal won by a woman.@COGuatemalteco | @issf_official |… pic.twitter.com/AwzYZjTEul — The Olympic Games (@Olympics) July 31, 2024

Напомним, что команда Dailysports подготовила для вас расписание соревнований, в которых будут разыграны медали 31 июля.