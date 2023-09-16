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Спортивный директор "Ювентуса" прояснил ситуацию с контрактом Погба и его допинг-тестом

Новости футбола Сегодня, 16:14
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес

Клуб ждет результатов второй допинг-пробы Погба. Спортивный директор "Ювентуса" Криштиану Джунтоли намекнул, что они могут расторгнуть контракт с Полем Погба из-за запрета команды на допинг за тестостерон.

В настоящее время футболист отбывает дисквалификацию после провала допинг-теста, который показал повышенный уровень тестостерона после матча серии А "Ювентуса" против "Удинезе" в прошлом месяце. В настоящее время ожидаются результаты второго допинг-теста, и если результаты будут положительными, то «Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба.

Хотя спортивный директор клуба прямо об этом не заявлял, они ждут результатов допинг-теста и в зависимости от результатов обсудят будущее французского полузащитника. Джунтали добавил, что такая ситуация неприятна для команды, но игроки находятся в хорошей форме и идут дальше.

Поль Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, но из-за травм сыграл всего десять матчей.

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