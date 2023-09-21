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В Баварии ответили на заявление главы Тоттенхэма Леви о возможном возвращении Кейна

Новости футбола Сегодня, 12:10
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Спортивный директор Баварии ответил на заявление главы Тоттенхэма Леви относитель Кейна Фото: Инстаграмм Кейна

Леви заявил, что в контракте Кейна есть пункт о возможности обратного трансфера, и "Тоттенхэм" желает, чтобы нападающий вернулся в их состав, сообщает Sky Sports.

Спортивный директор Баварии ответил на это заявление, сказав, что они не хотят раскрывать детали контракта, который рассчитан на четыре года. Гарри Кейн рад оставаться в Баварии, и клуб ставит перед собой большие цели на следующие несколько лет с этим игроком в составе. Они планируют долгосрочное сотрудничество с нападающим.

Напомним, что в разговоре с болельщиками Леви подтвердил, что "шпоры" включили в сделку опцию обратного выкупа Гарри Кейна у Баварии. Он сказал, что в течение длительного времени представители Тоттенхэма пытались договориться с Кейном о продлении контракта на долгосрочный или краткосрочный срок. Однако игрок ясно дал понять руководству клуба, что хочет покинуть его и перейти в другую команду.

Леви признался, что они неохотно согласились отпустить игрока. Достижения Кейна в клубе значительны, и он проявил себя как настоящий профессионал. Гарри вдохновил многих игроков, которые хотели бы быть похожими на него.

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