Спасибо за все, легенда! Энди Маррей сыграл последний матч в карьере

Легендарный теннисит Энди Маррей, к сожалению, сегодня сыграл свой последний матч в профессиональной карьере.

На Олимпиаде-2024 в Париже Маррей заявился только в парном разряде, а в одиночной сетке не сыграл из-за проблем с коленом.

В паре с Дэниэлом Эвансом Маррей добрался до четвертьфинала, где сегодня в двух сетах проиграл американскому дуэту Тэйлор Фриц/Томми Пол – 2:6, 4:6.

Маррей – бывшая первая ракетка мира. На первое место он поднялся в ноябре 2016 года. За свою карьеру Маррей трижды выигрывал турниры Большого шлема: Уимблдон в 2013 и 2016 годах, а также US Open в 2012.

Олимпиада – один из любимых турниров Маррея. Он выигрывал золото в Лондоне-2012 и в Рио-2016, а также выиграл серебро в миксте в Лондоне.