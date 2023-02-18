Спаллетти высказался о травме главного бомбардира "Наполи"

Наставник “Наполи” Лучано Спаллетти высказался о травме главного бомбардира команды Виктора Осимхена.

Форвард повредился в матче чемпионата с “Сассуоло” (2:0).

"Не думаю, что у него что-то серьезное, просто легкая усталость, потому что он не умеет себя щадить. Когда у него появляется желание поднажать он делает такие забеги, после которых вы не знаете где он окажется.

Даже когда ему тяжело, он продолжает бежать рывком на два метра, потом эти два метра превращаются в забег на 100 метров", - сказал он.