Спаллетти высказался о сенсационном вылете "Наполи" из Кубка Италии

Наставник “Наполи” Лучано Спаллетти высказался о вылете своей команды от “Кремонезе” (2:2, 4:5 по пен.) в 1/8 финала Кубка Италии.

По словам тренера, он и команда разочарованы таким результатом.

"Очевидно, что мы не лучшим образом смогли работать с мячом. Однако мы полностью контролировали игру, но не смогли реализовать своих моментов и допускали простые ошибки.

“Наполи” вылетел из Кубка Италии, потому что сыграл ниже своих возможностей", - отметил он.