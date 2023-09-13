Спаллетти высказался о победе Италии над Украиной

Главный тренер итальянской сборной Лучано Спаллетти выразил свое мнение о победе над Украиной в домашнем матче отборочного тура Евро-2024.

Встреча прошла 12 сентября в Милане и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Все голы команды забили в первом тайме.

"Мы довольны сегодняшним вечером. Нельзя постоянно атаковать и не дать сопернику создать ни одного опасного момента. Мы позволили лишь несколько опасных ситуаций возле своих ворот. Команда показала удивительный футбол. Давайте не будем слишком критичными, это несправедливо.

Эти 20 дней были очень сложными. Мне приходилось думать о многих вещах. Но у меня была большая поддержка со стороны федерации", - цитирует Спаллетти официальный сайт УЕФА.

После победы итальянцы вышли на второе место в группе С, набрав семь очков после четырех матчей. В то же время Украина со второй строчки опустилась на третье место. У нее семь очков в пяти матчах.

В следующем туре, который пройдет в октябре, украинцы сыграют против Северной Македонии, а итальянцы примут Мальту.