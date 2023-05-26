Спаллетти сделал тату в честь чемпионства "Наполи" (фото)

"Наполи" уверенно стал чемпионом Италии в этом сезоне, в чем многие не сомневались еще несколько месяцев назад.

По данным СМИ, из-за разногласий с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом наставник “Наполи” Лучано Спаллетти может покинуть свою должность уже в ближайшее лето.

Несмотря на такие слухи, 64-летний специалист успел сделать татуировку, посвященную третьей чемпионской победе "Наполи".

Напомним, что прошлые титулы чемпиона Италии неаполитанцы выиграли в 1987 и 1990 годах.