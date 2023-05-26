Спаллетти сделал тату в честь чемпионства "Наполи" (фото)
Новости футбола Сегодня, 09:28
Фото: твиттер Наполи
"Наполи" уверенно стал чемпионом Италии в этом сезоне, в чем многие не сомневались еще несколько месяцев назад.
По данным СМИ, из-за разногласий с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом наставник “Наполи” Лучано Спаллетти может покинуть свою должность уже в ближайшее лето.
Несмотря на такие слухи, 64-летний специалист успел сделать татуировку, посвященную третьей чемпионской победе "Наполи".
Напомним, что прошлые титулы чемпиона Италии неаполитанцы выиграли в 1987 и 1990 годах.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:59 "Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" и вышел в Лигу чемпионов
Новости футбола Вчера, 16:15 "Реалу" предложили купить Кейна
Новости футбола 24 мая 2023, 16:58 Лаутаро Мартинес принес "Интеру" победу в финале Кубка Италии
Новости футбола 24 мая 2023, 15:30 "Реал" вырвал победу в дерби Мадрида
Новости футбола 23 мая 2023, 16:32 Роналду принес победу "Аль-Насру" в матче чемпионата Саудовской Аравии
Новости футбола 23 мая 2023, 14:15 Роналду намерен летом вернуться в Европу
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:33 "Барселона" определилась с будущим Дембеле Новости футбола Сегодня, 09:28 Спаллетти сделал тату в честь чемпионства "Наполи" (фото) Новости футбола Сегодня, 06:53 Филиппо Индзаги может продолжить карьеру в Турции Новости футбола Сегодня, 06:40 "Арсенал" готовит новый контракт для Артеты Новости футбола Сегодня, 06:29 Верратти твердо решил покинуть ПСЖ Новости футбола Сегодня, 06:00 "Реал" определился с главной трансферной целью Новости футбола Сегодня, 05:53 Рамос принял решение покинуть ПСЖ Новости футбола Сегодня, 05:37 "Ливерпуль" не пробился в Лигу чемпионов впервые за семь лет Новости футбола Сегодня, 05:18 Иньеста заявил о желании вернуться в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 05:00 Гвардиол определился с клубом, за который хочет играть
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Аннеси - Бордо 26 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кан - Сент-Этьен 26 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дижон - Париж 26 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бастия - Гавр 26 мая 2023 года Футбол 27 мая 2023 Прогноз на матч Специя - Торино 27 мая 2023 года Футбол 27 мая 2023 Прогноз на матч Салернитана - Удинезе 27 мая 2023 года Футбол 27 мая 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Рома 27 мая 2023 года Футбол 27 мая 2023 Прогноз на матч Интер - Аталанта 27 мая 2023 года Футбол 28 мая 2023 Прогноз на матч Саутгемптон - Ливерпуль 28 мая 2023 года Футбол 28 мая 2023 Прогноз на матч Брентфорд - Манчестер Сити 28 мая 2023 года