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Спаллетти: сборная Англии наказывала нас за каждую ошибку

Новости футбола Сегодня, 21:19
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Спаллетти: сборная Англии наказывала нас за каждую ошибку Фото: isport.ua/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти дал комментарий после матча против сборной Англии (1:3).

«Наш контроль мяча и самоотдача, которую мы продемонстрировали, были одинаковыми в обоих таймах. Но две контратаки англичан изменили ситуацию и счет.

Я видел, как команда пыталась сделать то, о чем я ее просил. И видел некоторые хорошие момент. Мы также допустили несколько ошибок. Не реализовывали моменты, а как только допускали ошибки, то пропускали», - приводит слова Лучано Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Судьба второй путевки на Евро-2024 решится 20 ноября в очном матче между Италией и Украиной. Италия отстает на три очка от конкурента. Но у «скуадры адзурры» в запасе есть матч против Северной Македонии, который состоится 17 ноября.

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