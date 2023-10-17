Спаллетти: сборная Англии наказывала нас за каждую ошибку

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти дал комментарий после матча против сборной Англии (1:3).

«Наш контроль мяча и самоотдача, которую мы продемонстрировали, были одинаковыми в обоих таймах. Но две контратаки англичан изменили ситуацию и счет.

Я видел, как команда пыталась сделать то, о чем я ее просил. И видел некоторые хорошие момент. Мы также допустили несколько ошибок. Не реализовывали моменты, а как только допускали ошибки, то пропускали», - приводит слова Лучано Спаллетти официальный сайт УЕФА.