Спаллетти рассказал о главной проблеме "Наполи"

Лучано Спаллетти, главный тренер “Наполи”, поделился своими впечатлениями после победы над “Лечче” со счетом 2:1 в Серии А.

Спаллетти сказал, что у него есть счастливое привилегированное выгодное положение, работая с такими игроками, которые понимают свою роль на поле и принимают ответственность.

Он также похвалил своего капитана Джованни Ди Лоренцо, говоря, что такие игроки являются ключом к успеху команды.

Итальянец также выразил надежду, что главный бомбардир команды Виктор Осимхен восстановится после травмы и сможет вернуться в игру в ближайшее время, так как он очень важен для команды.

“Без Осимхена нам будет трудно, он всегда добавляет физическую силу в игру и создает пространство для своих товарищей по команде”, - сказал он.