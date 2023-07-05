Спаллетти рассказал, когда вернется в футбол

Бывший тренер "Наполи" Лучано Спаллетти пообщался с журналистами на тему того, когда собирается вернуться в большой футбол.

Как известно, после чемпионского сезона в итальянском клубе тренер неожиданно решил прекратить свою футбольную деятельность.

По словам Спаллетти, ему нужно немного времени, чтобы перевести дух.

"Я хочу посмотреть, что произойдет, и оценить свои потребности. Я решил взять небольшой перерыв и поучиться у других тренеров. Но я не считаю это творческим отпуском, и я не могу точно сказать, когда вернусь к тренерской работе. Человек меняется, его интересы могут меняться", - сказал Спаллетти в интервью Football Italia.

"Я точно не буду тренировать до Нового года. После этого я посмотрю, как я себя чувствую. Когда вы так сильно любите клуб, как я любил "Наполи", трудно пробовать что-то новое", - добавил он.

Напомним, что под руководством Спаллетти “Наполи” выиграл чемпионат Италии впервые за последние 33 года. Также команда дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023.