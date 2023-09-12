Спаллетти рассказал, чего ожидает от матча против сборной Украины

Главный тренер итальянской сборной Лучано Спаллетти пообщался с журналистами перед игрой со сборной Украины.

Команды сыграют 12 сентября в 6-м туре отборочного этапа ЧЕ-2024.

По словам итальянского тренера, сборная Украины является очень организованной командой и заметно превосходит в этом плане сборную Северной Македонии, с которой Италия играла на прошлой неделе (1:1).

"Украинцы обладают четким представлением о том, как владеть мячом на различных позициях. В этом матче украинцы точно постараются использовать быстрые контратаки в своих действиях.

Вы можете посмотреть на гол, забитый ими в ворота Англии. Поэтому для Италии важно удерживать мяч, чтобы найти пространство в обороне соперника, которая играет очень компактно", - сказал он.

Отметим, что в прошлом матче команда Украины встречалась с Англией и сыграла вничью со счетом 1:1.

На данный момент итальянцы отстают от украинской команды на три балла и имеют игру в запасе. Лидером группы являются англичане, которые набрали 13 очков.