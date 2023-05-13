Спаллетти проведет встречу с президентом "Наполи": известны детали

В ближайшее время тренер "Наполи" Лучано Спаллетти планирует встретиться с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом для обсуждения нового контракта.

Как сообщает Tuttomercatoweb, специалисту интересны планы команды на летний трансферный период, а также он рассчитывает на повышение своего оклада с €2,8 млн до €4,5 млн в год.

Напомним, что в последнем матче Серии А против "Удинезе" "Наполи" сыграл вничью со счетом 1:1 и досрочно оформил титул чемпиона Италии.

Это первый титул "Наполи" за 32 года, последний раз они выигрывали Серию А в сезоне-1989/1990.