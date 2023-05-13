Спаллетти определился со своим будущим в "Наполи"

Наставник “Наполи” Лучано Спаллетти определился со своим будущим в клубе.

Как пишет источник, тренер подтвердил свое желание остаться в клубе.

Вчера Лучано Спаллетти встретился с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, что позволило им обсудить будущее команды. Спаллетти выразил уверенность в том, что будущее клуба будет захватывающим.

Ожидается, что новое соглашение тренера будет рассчитано до июня 2025 года.