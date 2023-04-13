Спаллетти недоволен поведением фанатов "Наполи"

Наставник “Наполи” Лучано Спаллетти объяснил свое недовольство поведением неаполитанских болельщиков.

По словам специалиста, фанаты клуба не поддерживают команду должным образом и устраивают протесты.

В качестве идеального примера он обратил внимание на болельщиков "Милана", которые создают атмосферу на стадионе для своей команды.

Итальянец отметил, что фанаты "Милана" создали великолепную атмосферу на матче Лиги чемпионов, в то время как болельщики его клуба устраивали протесты.