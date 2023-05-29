Спаллетти назвал причину своего ухода из "Наполи"

Главный тренер неаполитанского “Наполи” Лучано Спаллетти рассказал, почему он принял решение покинуть клуб.

“Несколько недель назад я сказал владельцу ”Наполи" Аурелио де Лаурентису, что мне нужен отпуск на год. Это реальность", - приводит слова Спаллетти журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

64-летний Спаллетти тренировал “Наполи” с 2021 года. В нынешнем сезоне он привел клуб к чемпионскому титулу в Серии А.

Не пропустите: Победа "Интера", потеря "Наполи", поражение "Ромы": результаты 37-го тура Серии А.