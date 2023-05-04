Совладелец “Челси” рассказал о планах на будущее

Совладелец “Челси” Тодд Боули высказался о ситуации в команде.

По его словам, сейчас стоит задача выстроить хороший коллектив для успешного проекта.

“Главный тренер играет ключевую роль в этом. Мы понимаем желания наших болельщиков и придерживаемся долгосрочного плана”, - сказал он.

Напомним, что сейчас "Челси" занимает 12-е место в таблице АПЛ.

До конца сезона “синие” будут играть под руководством Фрэнка Лэмпарда.