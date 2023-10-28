Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA в Канкуне
Новости тенниса Сегодня, 07:33
Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA в Канкуне
С 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика) пройдет Итоговый турнир WTA. Накануне прошла жеребьевка, которая распределила восемь сильнейших теннисисток сезона 2023 на две группы. Квартетам дали названия мексиканских городов – Четумаль и Бакалар.
- В группу «Четумаль» попали:
- Ига Свёнтек (Польша)
- Кори Гауфф (США)
- Онс Жабер (Тунис)
- Маркета Вондроушова (Чехия).
- В группе «Бакалар» оказались:
- Джессика Пегула (США)
- Мария Саккари (Греция)
- Елена Рыбакина (Казахстан)
- Арина Соболенко (Беларусь).
Кроме того, также были определены группы участников в парном разряде. Они также были разделены на две группы, названия групп Махауаль и Майя-Каан, аналогично, происходят от названия мексиканских городов.
- Группа «Махауаль»:
- Кори Гауфф и Джессика Пегула (обе США)
- Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (обе Чехия)
- Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд (без представительства страны и США)
- Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф (Канада и Новая Зеландия).
- Группа «Майя-Каан»:
- Сторм Хантер и Элизе Мертенс (Австралия и Бкльгия)
- Сюко Аояма и Эна Сибахара (обе Япония)
- Деми Схурс и Дезире Кравчик (Нидерланды и США)
- Николь Меликар и Эллен Перес (США и Австралия).
Два лидера каждой группы обеспечат себе место в плей-офф. Полуфиналы и финал проводятся в стандартном формате на выбывание. Призовойфондсоревнованийсоставляет $9млн.
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