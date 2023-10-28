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Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA в Канкуне

Новости тенниса Сегодня, 07:33
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA в Канкуне Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA в Канкуне

С 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика) пройдет Итоговый турнир WTA. Накануне прошла жеребьевка, которая распределила восемь сильнейших теннисисток сезона 2023 на две группы. Квартетам дали названия мексиканских городов – Четумаль и Бакалар.

  • В группу «Четумаль» попали:
  1. Ига Свёнтек (Польша)
  2. Кори Гауфф (США)
  3. Онс Жабер (Тунис)
  4. Маркета Вондроушова (Чехия).
  • В группе «Бакалар» оказались:
  1. Джессика Пегула (США)
  2. Мария Саккари (Греция)
  3. Елена Рыбакина (Казахстан)
  4. Арина Соболенко (Беларусь).

Кроме того, также были определены группы участников в парном разряде. Они также были разделены на две группы, названия групп Махауаль и Майя-Каан, аналогично, происходят от названия мексиканских городов.

  • Группа «Махауаль»:
  1. Кори Гауфф и Джессика Пегула (обе США)
  2. Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (обе Чехия)
  3. Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд (без представительства страны и США)
  4. Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф (Канада и Новая Зеландия).
  • Группа «Майя-Каан»:
  1. Сторм Хантер и Элизе Мертенс (Австралия и Бкльгия)
  2. Сюко Аояма и Эна Сибахара (обе Япония)
  3. Деми Схурс и Дезире Кравчик (Нидерланды и США)
  4. Николь Меликар и Эллен Перес (США и Австралия).

Два лидера каждой группы обеспечат себе место в плей-офф. Полуфиналы и финал проводятся в стандартном формате на выбывание. Призовойфондсоревнованийсоставляет $9млн.

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