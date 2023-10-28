Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA в Канкуне

С 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика) пройдет Итоговый турнир WTA. Накануне прошла жеребьевка, которая распределила восемь сильнейших теннисисток сезона 2023 на две группы. Квартетам дали названия мексиканских городов – Четумаль и Бакалар.

В группу «Четумаль» попали:

Ига Свёнтек (Польша) Кори Гауфф (США) Онс Жабер (Тунис) Маркета Вондроушова (Чехия).

В группе «Бакалар» оказались:

Джессика Пегула (США) Мария Саккари (Греция) Елена Рыбакина (Казахстан) Арина Соболенко (Беларусь).

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Кроме того, также были определены группы участников в парном разряде. Они также были разделены на две группы, названия групп Махауаль и Майя-Каан, аналогично, происходят от названия мексиканских городов.

Группа «Махауаль»:

Кори Гауфф и Джессика Пегула (обе США) Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (обе Чехия) Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд (без представительства страны и США) Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф (Канада и Новая Зеландия).

Группа «Майя-Каан»:

Сторм Хантер и Элизе Мертенс (Австралия и Бкльгия) Сюко Аояма и Эна Сибахара (обе Япония) Деми Схурс и Дезире Кравчик (Нидерланды и США) Николь Меликар и Эллен Перес (США и Австралия).

Два лидера каждой группы обеспечат себе место в плей-офф. Полуфиналы и финал проводятся в стандартном формате на выбывание. Призовойфондсоревнованийсоставляет $9млн.