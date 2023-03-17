Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги конференций
Новости футбола Сегодня, 09:42
Фото: твиттер УЕФА
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги конференций.
Пары на данной стадии выглядят следующим образом:
- "Лех" (Польша) - "Фиорентина" (Италия);
- "Гент" (Бельгия) - "Вест Хэм Юнайтед" (Англия);
- "Андерлехт" (Бельгия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды);
- "Базель" (Швейцария) - "Ницца" (Франция).
Первые встречи ¼ финала запланированы на 13 апреля, ответные - 20 апреля.
Полуфинальные пары выглядят так:
- "Лех" (Польша) / "Фиорентина" (Италия) - "Базель" (Швейцария) / "Ницца" (Франция);
- "Гент" (Бельгия) / "Вест Хэм Юнайтед" (Англия) - "Андерлехт" (Бельгия) / "АЗ Алкмар" (Нидерланды).
Финал Лиги конференций состоится в Праге 7 июня.
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