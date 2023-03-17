Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов

17 марта в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.

Результаты жеребьевки:

"Реал" – "Челси"

"Бенфика" – "Интер"

"Манчестер Сити" – "Бавария"

"Милан" – "Наполи"

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, а ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы Лиги чемпионов сыграют 9/10 и 16/17 мая, а финальная игра пройдет 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрк.