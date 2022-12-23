Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка Английской футбольной лиги

Вчера вечером прошла жеребьёвка четвертьфинала Кубка Английской футбольной лиги.

На этой стадии состоятся следующие матчи:

“Манчестер Юнайтед” — “Чарльтон Атлетик”

“Саутгемптон” — “Манчестер Сити”

“Ноттингем Форест” — “Вулверхэмптон”

“Ньюкасл Юнайтед” — “Лестер Сити”

Ожидается, что матчи пройдут на неделе, которая начинается 9 января 2023 года.