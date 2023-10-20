Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги Чемпионов

В пятницу, 20 октября, состоялась церемония жеребьевки женской Лиги Чемпионов сезона 2023-2024.

Жеребьевку провели исполнительный директор УЕФА по женскому футболу Надин Кесслер и бывший игрок "Арсенала" и "Баварии" Виктория Шнадербек.

Группы женской Лиги Чемпионов:

Группа A: Барселона, Розенгорд, Бенфика, Айнтрахт

Группа B: Лион, Славия Прага, Санкт-Пельтен, Бранн

Группа C: Бавария, Пари Сен-Жермен, Рома, Аякс

Группа D: Челси, Реал Мадрид, Хеккен, ПСЖ

Календарь Лиги Чемпионов:

Групповой этап

Тур 1: 14/15 ноября

Тур 2: 22/23 ноября

3-й тур: 13/14 декабря

4-й тур: 20/21 декабря

5 тур: 24/25 января

6-й тур: 30/31 января

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала - 6 февраля, Ньон

Четвертьфинал

Первый матч: 19/20 марта

Матч-ответ: 27/28 марта

Полуфинал

Первый матч: 20/21 апреля

Матч-ответ: 27/28 апреля

Финал (стадион Сан-Мамес, Бильбао), 25 мая

Напомним, что нынешним обладателем женской Лиги Чемпионов является "Барселона".