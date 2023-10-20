Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги Чемпионов
Новости футбола Сегодня, 12:36
Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги Чемпионов
В пятницу, 20 октября, состоялась церемония жеребьевки женской Лиги Чемпионов сезона 2023-2024.
Жеребьевку провели исполнительный директор УЕФА по женскому футболу Надин Кесслер и бывший игрок "Арсенала" и "Баварии" Виктория Шнадербек.
Группы женской Лиги Чемпионов:
- Группа A: Барселона, Розенгорд, Бенфика, Айнтрахт
- Группа B: Лион, Славия Прага, Санкт-Пельтен, Бранн
- Группа C: Бавария, Пари Сен-Жермен, Рома, Аякс
- Группа D: Челси, Реал Мадрид, Хеккен, ПСЖ
Календарь Лиги Чемпионов:
Групповой этап
- Тур 1: 14/15 ноября
- Тур 2: 22/23 ноября
- 3-й тур: 13/14 декабря
- 4-й тур: 20/21 декабря
- 5 тур: 24/25 января
- 6-й тур: 30/31 января
Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала - 6 февраля, Ньон
Четвертьфинал
- Первый матч: 19/20 марта
- Матч-ответ: 27/28 марта
Полуфинал
- Первый матч: 20/21 апреля
- Матч-ответ: 27/28 апреля
Финал (стадион Сан-Мамес, Бильбао), 25 мая
Напомним, что нынешним обладателем женской Лиги Чемпионов является "Барселона".
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 13:26 Аль-Иттихад и Аль-Таавон сыграли вничью благодаря голу и автоголу Бензема
Новости футбола Сегодня, 13:04 Африканская футбольная лига. Симба и Аль-Ахли сыграли вничью
Новости бокса Сегодня, 12:03 Тайсон Фьюри планирует долгую карьеру
Новости футбола Сегодня, 11:29 Один для Месси, один для остальных. Гвардиола заявил, кто должен выиграть Золотой мяч
Новости футбола Сегодня, 10:29 Ливерпуль на первом месте, Арсенал на втором. Как бы выглядела турнирная таблица АПЛ без VAR
Новости MMA Сегодня, 09:40 Махачев – Волкановски 2. Полное расписание боев, дата и время
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:26 Аль-Иттихад и Аль-Таавон сыграли вничью благодаря голу и автоголу Бензема Новости футбола Сегодня, 13:04 Африканская футбольная лига. Симба и Аль-Ахли сыграли вничью Новости футбола Сегодня, 12:36 Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги Чемпионов Новости бокса Сегодня, 12:03 Тайсон Фьюри планирует долгую карьеру Новости футбола Сегодня, 11:29 Один для Месси, один для остальных. Гвардиола заявил, кто должен выиграть Золотой мяч Новости футбола Сегодня, 10:50 Сегодня стартует Африканская футбольная лига. Что это за турнир и кто участвует? Новости футбола Сегодня, 10:29 Ливерпуль на первом месте, Арсенал на втором. Как бы выглядела турнирная таблица АПЛ без VAR Новости MMA Сегодня, 09:40 Махачев – Волкановски 2. Полное расписание боев, дата и время Новости футбола Сегодня, 09:00 Брайтон продлил контракт с японцем Митомой Новости футбола Сегодня, 07:51 Чемпион мира Алехандро Гомес сдал положительный допинг-тест
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дерри Сити — Шелбурн 20 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ротерхэм — Ипсвич Таун 20 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эспаньол — Леганес 20 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Осасуна — Гранада 20 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Престон — Миллуол 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Верона — Наполи 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Унион — Штутгарт 21 октября 2023 года