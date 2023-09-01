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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций

Новости футбола Сегодня, 09:10
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций Фото: uefa.com / Автор неизвестен

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги конференций Европы – третьего еврокубкового турнира от УЕФА.

32 клуба были разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. В следующий этап соревнования выходят по два лучших участника каждого квартета, вылетают по два худших.

Напомним, что действующий победитель Лиги Европы УЕФА – Вест Хэм.

  • Группа A: Лилль, Слован Братислава, Олимпия Любляна, КИ Клаксвик.
  • Группа B: Гент, Маккаби Тель-Авив, Заря Луганск, Брейдаблик.
  • Группа C: Динамо Загреб, Виктория Пльзень, Астана, Балкани.
  • Группа D: Брюгге, Будё/Глимт, Бешикташ, Лугано.
  • Группа E: АЗ Алкмаар, Астон Вилла, Легия, Зриньски
  • Группа F: Ференцварош, Фиорентина, Генк, Чукарички.
  • Группа G: Айнтрахт Франкфурт, ПАОК, ХИК, Абердин.
  • Группа H: Фенербахче, Лудогорец, Спартак Трнава, Норшеланн.

Игры первого тура Лиги конференций Европы УЕФА пройдут 21 сентября. Финальный тур состоится 14 декабря.

Напомним, сегодня уже состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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