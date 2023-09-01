Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги конференций Европы – третьего еврокубкового турнира от УЕФА.

32 клуба были разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. В следующий этап соревнования выходят по два лучших участника каждого квартета, вылетают по два худших.

Напомним, что действующий победитель Лиги Европы УЕФА – Вест Хэм.

Группа A: Лилль, Слован Братислава, Олимпия Любляна, КИ Клаксвик.

Лилль, Слован Братислава, Олимпия Любляна, КИ Клаксвик. Группа B: Гент, Маккаби Тель-Авив, Заря Луганск, Брейдаблик.

Гент, Маккаби Тель-Авив, Заря Луганск, Брейдаблик. Группа C: Динамо Загреб, Виктория Пльзень, Астана, Балкани.

Динамо Загреб, Виктория Пльзень, Астана, Балкани. Группа D: Брюгге, Будё/Глимт, Бешикташ, Лугано.

Брюгге, Будё/Глимт, Бешикташ, Лугано. Группа E: АЗ Алкмаар, Астон Вилла, Легия, Зриньски

АЗ Алкмаар, Астон Вилла, Легия, Зриньски Группа F: Ференцварош, Фиорентина, Генк, Чукарички.

Ференцварош, Фиорентина, Генк, Чукарички. Группа G: Айнтрахт Франкфурт, ПАОК, ХИК, Абердин.

Айнтрахт Франкфурт, ПАОК, ХИК, Абердин. Группа H: Фенербахче, Лудогорец, Спартак Трнава, Норшеланн.

Игры первого тура Лиги конференций Европы УЕФА пройдут 21 сентября. Финальный тур состоится 14 декабря.

Напомним, сегодня уже состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА.