Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций
Новости футбола Сегодня, 09:10
Фото: uefa.com / Автор неизвестен
Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги конференций Европы – третьего еврокубкового турнира от УЕФА.
32 клуба были разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. В следующий этап соревнования выходят по два лучших участника каждого квартета, вылетают по два худших.
Напомним, что действующий победитель Лиги Европы УЕФА – Вест Хэм.
- Группа A: Лилль, Слован Братислава, Олимпия Любляна, КИ Клаксвик.
- Группа B: Гент, Маккаби Тель-Авив, Заря Луганск, Брейдаблик.
- Группа C: Динамо Загреб, Виктория Пльзень, Астана, Балкани.
- Группа D: Брюгге, Будё/Глимт, Бешикташ, Лугано.
- Группа E: АЗ Алкмаар, Астон Вилла, Легия, Зриньски
- Группа F: Ференцварош, Фиорентина, Генк, Чукарички.
- Группа G: Айнтрахт Франкфурт, ПАОК, ХИК, Абердин.
- Группа H: Фенербахче, Лудогорец, Спартак Трнава, Норшеланн.
Игры первого тура Лиги конференций Европы УЕФА пройдут 21 сентября. Финальный тур состоится 14 декабря.
Напомним, сегодня уже состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА.
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