Состоялась жеребьевка групп Заключительного турнира ATP

С 12 по 19 ноября в городе Турин (Италия) состоится Итоговый турнира ATP. Состоялась жеребьевка одиночных и парных групп, сообщили на сайте ATP.

В общем, теннисистов разделили на две группы - зеленую и красную.

Жеребьевка одиночного турнира:

Зеленая группа: Новак Джокович, Янник Синнер, Стефанос Циципас, Хольгер Руне

Красная группа: Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Александр Зверев

Новак Джокович является шестикратным чемпионом Итоговых турниров. Такое же количество титулов у Роджера Федерера. Кроме этого, в случае победы сербский теннисист вернется на первое место рейтинга.

Четверо из восьми участников одиночного разряда уже выигрывали трофей. Джокович шесть раз, Зверев дважды, Медведев и Циципас по одному.

Жеребьевка парного разряда:

Зеленая группа: Иван Додиг/Остин Крайчек, Сантьяго Гонсалес/Эдуард Роже-Васелин, Марсель Гранольерс/Орасио Себальос, Максимо Гонсалес/Андрес Молтьени

Красная группа: Уэсли Коольхоф/Нил Скупски, Рохан Бопанна/Мэтью Эбден, Раджив Рам/Джо Солсбери, Ринкы Хиджикату/Джейсон Кублер