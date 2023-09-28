Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги

27 сентября состоялись матчи третьего раунда Кубка английской лиги. Главной сенсацией данной стадии был вылет “Манчестер Сити”, который минимально уступил “Ньюкаслу” со четом 0:1.

В ночь на 28 сентября состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Лиги.



Действующий обладатель Кубка Лиги в лице "Манчестер Юнайтед" будет принимать на своем поле "Ньюкасл", а “Ливерпулю” предстоит выезд к “Борнмуту”.

Что касается “Челси”, то синие на своем поле будут принимать “Блэкберн”, представляющий второй по силе дивизион страны.

Еще одно интересное противостояние пройдет в Лондоне, где сойдутся местные “Вест Хэм” и “Арсенал”.



Матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 30 октября.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги



Мансфилд — Порт Вейл

Ипсвич — Фулхэм

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл

Борнмут — Ливерпуль

Челси — Блэкберн

Вест Хэм — Арсенал

Эвертон — Бернли

Эксетер — Мидлсбро

Действующим победителем турнира является “Манчестер Юнайтед”.