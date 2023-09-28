EN EN NG NG
Главная Новости Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги

Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги

Новости футбола Сегодня, 02:47
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги

27 сентября состоялись матчи третьего раунда Кубка английской лиги. Главной сенсацией данной стадии был вылет “Манчестер Сити”, который минимально уступил “Ньюкаслу” со четом 0:1.

В ночь на 28 сентября состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Лиги.

Действующий обладатель Кубка Лиги в лице "Манчестер Юнайтед" будет принимать на своем поле "Ньюкасл", а “Ливерпулю” предстоит выезд к “Борнмуту”.

Что касается “Челси”, то синие на своем поле будут принимать “Блэкберн”, представляющий второй по силе дивизион страны.

Еще одно интересное противостояние пройдет в Лондоне, где сойдутся местные “Вест Хэм” и “Арсенал”.

Матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 30 октября.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Мансфилд — Порт Вейл
Ипсвич — Фулхэм
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
Борнмут — Ливерпуль
Челси — Блэкберн
Вест Хэм — Арсенал
Эвертон — Бернли
Эксетер — Мидлсбро

Действующим победителем турнира является “Манчестер Юнайтед”.

Связанные команды и лиги
Кубок Английской лиги
Популярные новости
Опубликован топ-10 лучших тренеров в истории футбола Новости футбола Вчера, 04:50 Опубликован топ-10 лучших тренеров в истории футбола
Артета высказался о травме лидера Арсенала Новости футбола 25 сен 2023, 05:07 Артета высказался о травме лидера Арсенала
Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса Новости футбола 25 сен 2023, 04:31 Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола 22 сен 2023, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:18 Легенда Ливерпуля рассказал, чего не хватает Мудрику Новости футбола Сегодня, 03:55 Ливерпуль выиграл седьмой матч подряд Новости футбола Сегодня, 03:30 Хвича забил первый гол за последние полгода Новости футбола Сегодня, 02:47 Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги Новости футбола Сегодня, 02:30 Микель Артета подбил итоги важнейшей победы в Кубке английской лиги Новости футбола Сегодня, 02:00 Гвардиола высказался о вылете Манчестер Сити из Кубка лиги Новости футбола Сегодня, 00:15 ВИДЕО. Интер Майами без Месси проиграл в финале Кубка США Новости футбола Вчера, 17:12 Кубок английской лиги 2023-2024: результаты, расписание и даты каждого раунда Новости футбола Вчера, 16:59 Челси, Ньюкасл и Ливерпуль вышли в следующую стадию: результаты 1/16 Кубка лиги Новости футбола Вчера, 16:34 Названы десять лучших футболистов 2000-х годов
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Гранада - Бетис 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сельта - Алавес 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дженоа - Рома 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Осасуна - Атлетико 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бока Хуниорс - Палмейрас 29 сентября 2023 года Футбол 29 сен 2023 Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд 29 сентября 2023 года Футбол 29 сен 2023 Прогноз на матч Барселона - Севилья 29 сентября 2023 года