Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги
27 сентября состоялись матчи третьего раунда Кубка английской лиги. Главной сенсацией данной стадии был вылет “Манчестер Сити”, который минимально уступил “Ньюкаслу” со четом 0:1.
В ночь на 28 сентября состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Лиги.
Действующий обладатель Кубка Лиги в лице "Манчестер Юнайтед" будет принимать на своем поле "Ньюкасл", а “Ливерпулю” предстоит выезд к “Борнмуту”.
Что касается “Челси”, то синие на своем поле будут принимать “Блэкберн”, представляющий второй по силе дивизион страны.
Еще одно интересное противостояние пройдет в Лондоне, где сойдутся местные “Вест Хэм” и “Арсенал”.
Матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 30 октября.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
Мансфилд — Порт Вейл
Ипсвич — Фулхэм
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
Борнмут — Ливерпуль
Челси — Блэкберн
Вест Хэм — Арсенал
Эвертон — Бернли
Эксетер — Мидлсбро
Действующим победителем турнира является “Манчестер Юнайтед”.