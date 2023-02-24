Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.

На данной стадии украинские клубы не представлены. Единственный представитель Украины на турнире “Днепр-1” вылетел на стадии 1/16 финала.

Результаты жеребьевки:

"АЕК" Ларнака - "Вест Хэм"

"Фиорентина" - "Сивасспор"

"Лацио" - "АЗ Алкмаар"

"Лех" Познань - "Юргорден"

"Базель" - "Слован" Братислава

"Шериф" - "Ницца"

"Андерлехт" - "Вильярреал"

"Гент" - "Истанбул Башакшехир"

Отметим, что первые игры сыграют 9 марта, а ответные состоятся 16 марта.