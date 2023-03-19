Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Англии.

“Манчестер Сити” встретится с “Шеффилд Юнайтед”. В другой паре “Брайтон” сыграет с победителем пары “Манчестер Юнайтед” - “Фулхэм”.

Рекордсменом по числу побед в Кубке Англии является “Арсенал”, который выигрывал трофей 14 раз. На втором месте “Манчестер Юнайтед” с 12 титулами. “Манчестер Сити” выигрывал турнир шесть раз. “Шеффилд Юнайтед” - 4 раза.

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