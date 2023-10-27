Состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну

Ночью с субботы, 28 октября, на воскресенье, 29 октября, состоится боксёрский поединок между Тайсоном Фьюри и Френсисом Нганну.

В пятницу, 27 октября, прошла церемония взвешивания обоих бойцов. Результаты взвешивания таковы: Тайсон Фьюри весил 125,6 килограмма, а Френсис Нганну - 123,4 килограмма.

Этот масштабный поединок средневесов оценивается в десять трехминутных раундов и будет оцениваться тремя судьями по 10-балльной системе. Бой не является выставочным и проводится в соответствии с правилами профессионального бокса на официальном ринге.

За пояс WBC этот поединок не проводится. Для него был создан специальный титул.

В целом шоу начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени. Главный бой начнется примерно в 23:00 по CET. Однако время может немного измениться в любом направлении, в зависимости от продолжительности боев предварительной программы.