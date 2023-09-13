Составили рейтинг фаворитов Чемпионата Европы-2024

Англия и Франция возглавляют рейтинг фаворитов на Чемпионат Европы-2024, сообщает Goal.

С приближением завершения квалификации на Чемпионат Европы-2024 составили рейтинг потенциальных фаворитов. Отборочная кампания к Евро-2024 завершится в ноябре, но многие страны уже явные фавориты на выход и несколько сильных кандидатов.

Фавориты на победу:

Франция; Англия; Португалия; Испания; Бельгия; Хорватия; Австрия; Германия; Шотландия; Нидерланды; Дания; Швейцария; Венгрия; Италия; Турция; Сербия; Албания; Чехия; Словения; Словакия.

Напомним, что Чемпионат Европы пройду в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.