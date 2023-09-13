Составили рейтинг фаворитов Чемпионата Европы-2024
Новости футбола Сегодня, 10:16
Составили рейтинг фаворитов Чемпионата Европы-2024
Англия и Франция возглавляют рейтинг фаворитов на Чемпионат Европы-2024, сообщает Goal.
С приближением завершения квалификации на Чемпионат Европы-2024 составили рейтинг потенциальных фаворитов. Отборочная кампания к Евро-2024 завершится в ноябре, но многие страны уже явные фавориты на выход и несколько сильных кандидатов.
Фавориты на победу:
- Франция;
- Англия;
- Португалия;
- Испания;
- Бельгия;
- Хорватия;
- Австрия;
- Германия;
- Шотландия;
- Нидерланды;
- Дания;
- Швейцария;
- Венгрия;
- Италия;
- Турция;
- Сербия;
- Албания;
- Чехия;
- Словения;
- Словакия.
Напомним, что Чемпионат Европы пройду в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
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