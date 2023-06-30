Соседи Роналду пожаловались на звездного футболиста

Соседи нападающего “Аль-Наср” и сборной Португалии Криштиану Роналду выразили недовольство строительством нового особняка футболиста, сообщает Look.

По сведениям источника, стройка длится уже три года и не будет завершена еще не менее года. Соседи сравнили дом с больницей из-за его размера. Жители жалуются на перекрытую улицу на протяжении нескольких месяцев, а также большое количество пыли из-за стройки. Стоимость строительства особняка оценивается в 36 миллионов евро.

В минувшем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 19 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.