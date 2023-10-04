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Сороки удивили французов в Англии. Стали известны оценки игроков за матч ЛЧ Ньюкасл – ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 19:19
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Сороки удивили французов в Англии. Стали известны оценки за матч ЛЧ Ньюкасл – ПСЖ ФОТО: MB Media

4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе F между клубами Ньюкасл и ПСЖ. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу английской команды.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан защитник сорок Фабиан Шер (8.0), на счету которого 1 забитый мяч.

Также высокие оценки у еще 3 авторов голов: Шона Лонгстаффа (7.9), Мигеля Алмирона (7.7) и Дэна Берна (7.6).

Худшим игроком встречи стал защитник ПСЖ Маркиньос (5.2). Наивысший балл в составе французского клуба получил автор единствнного гола команды Лукас Эрнандес (6.9).

Оценки WhoScored за матч Ньюкасл - ПСЖ - 4:1

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