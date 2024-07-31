Соперница не смогла продолжить игру. Ига Свёнтек проходит в полуфинал Олимпиады

В четвертьфинальном матче теннисного турнира на Олимпиаде 2024 Ига Свёнтек сыграла против Даниэль Коллинс в среду, 31 июля.

Польская теннисистка невероятно сильно провела первый сет и за 31 минуту разгромила американку со счетом 6:1. Однако, Коллинс ответила тем же. Во втором сете она не оставила шансов Свьонтек и со счетом 6:2 забрала второй сет, сделав счет 1:1.

К сожалению, для американки самым тяжелым стал именно третий сет. Она чувствовала дискомфорт и взяла медицинский тайм-аут. При счете 1:4 в пользу полячки, Даниэль Коллинс отказалась от участия в матче. Таким образом, Ига Свёнтек прошла в полуфинал Олимпиады 2024.

Олимпиада. Теннисный турнир среди женщин. Четвертьфинал

Свёнтек - Коллинс - 1:1 *отказ