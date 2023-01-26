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Соперник "Шахтера" по Лиге Европы усилится опытным форвардом

Новости футбола Сегодня, 06:30
Фото: инстаграм Карла Токо-Экамби/Автор неизвестен Фото: инстаграм Карла Токо-Экамби/Автор неизвестен

“Ренн”, который в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с донецким ”Шахтером", договорился о переходе камерунского нападающего “Лиона” Карла Токо-Экамби, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб арендует футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 30-летний Токо-Экамби провел за “Лион” 19 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Первый матч “Шахтер” - “Ренн” состоится 16 февраля. Ответный поединок пройдет 23 февраля.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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