Снова будет играть с Месси? Интер Майами заинтересован в услугах Сержи Роберто

31-летний испанский правый защитник и капитан Барселоны Сержи Роберто может перейти в американский клуб Интер Майами.

Сейчас за цапей выступают три экс-игрока сине-гранатовых: Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Интер Майами рассматривает вариант предложить Сержи контракт, однако испанец пока что хочет остаться в Барселоне.

У предложения Интера Майами есть еще одна проблема. Франшиза клуба уже имеет три самых высоких контракта, которые допускает MLS, с Месси, Бускетсом и Альбой. Поэтому контракт, который клуб может предложить Сержи Роберто, не будет достаточно привлекательным, чтобы сменить Барселону на Майами.

19 октября Интер Майами сыграл вничью с Шарлоттом со счетом 2:2.