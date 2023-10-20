Снова будет играть с Месси? Интер Майами заинтересован в услугах Сержи Роберто
Новости футбола Сегодня, 00:08
ФОТО: Alex Caparros
31-летний испанский правый защитник и капитан Барселоны Сержи Роберто может перейти в американский клуб Интер Майами.
Сейчас за цапей выступают три экс-игрока сине-гранатовых: Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Интер Майами рассматривает вариант предложить Сержи контракт, однако испанец пока что хочет остаться в Барселоне.
У предложения Интера Майами есть еще одна проблема. Франшиза клуба уже имеет три самых высоких контракта, которые допускает MLS, с Месси, Бускетсом и Альбой. Поэтому контракт, который клуб может предложить Сержи Роберто, не будет достаточно привлекательным, чтобы сменить Барселону на Майами.
19 октября Интер Майами сыграл вничью с Шарлоттом со счетом 2:2.
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