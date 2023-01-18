СМИ назвали зарплату Мудрика в "Челси"

Новичок “Челси” Михаил Мудрик будет зарабатывать в лондонском клубе 97 тысяч фунтов (около 110 тысяч евро) в неделю.

Как пишет The Athletic, за сезон игрок сборной Украины будет зарабатывать чуть менее шести миллионов евро.

Несмотря на массовые подписания, в клубе уже сейчас раздумывают над тем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В частности, пересмотр зарплат может коснуться Рахима Стерлинг, Рубена Лофтус-Чика и Каллума Хадсона-Одои.