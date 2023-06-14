СМИ назвали зарплату Мбаппе в "Реале"

“Реал” все ближе к трансферу форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, контракт которого с парижанами истекает в 2024 году.

Французский клуб уже объявил о планах продать футболиста, так как он отказался продлевать свой контракт еще на год.

Сам Мбаппе говорил, что предпочел бы перебраться в мадридский клуб.

Если сделка состоится, зарплата форварда составит порядка 25 миллионов евро в год без учета бонусов, пишет Le Parisien.

Всего Мбаппе провел в составе ПСЖ 260 матчей, в которых забил 212 голов.