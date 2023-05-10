СМИ назвали страны, в которые может переехать Бускетс

Капитан “Барселоны” Серхио Бускетс не будет рассматривать предложения от европейских команд.

Как пишет Mundo Deportivo, наиболее вероятным выбором для переезда являются клубы из Саудовской Аравии и МЛС.

Издание отмечает, что предложения саудовских клубов самые выгодные, но в то же время Бускетса может заинтересовать жизнь в США.

Ожидается, что сегодня Бускетс официально объявит о своем уходе из каталонского клуба.