Сложная победа ПСЖ, феерия "Марселя", успех "Монако": результаты 16-го тура Лиги 1

Состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить тяжелую победу ПСЖ над “Страсбуром”, разгромную победу “Марселя” над “Тулузой”, а также выездной успех “Монако” в поединке с “Осером”.

ПСЖ – “Страсбур” - 2:1 (1:0)

Голы: Маркиньос, 14 - 1:0, Маркиньос, 51 (автогол) - 1:1, Мбаппе, 90+5 (с пенальти) - 2:1

“Марсель” – “Тулуза” - 6:1 (2:0)

Голы: Ронжье, 13 - 1:0, Николайсен, 41 (автогол) - 2:0, Колашинац, 51 - 3:0, Пайет, 62 - 4:0, ван ден Бомен, 66 (с пенальти) - 4:1, Ундер, 80 (с пенальти) - 5:1, Нуну Тавареш, 82 - 6:1

“Осер” – “Монако” - 2:3 (1:1)

Голы: Ньянг, 30 (с пенальти) - 1:0, Бен-Йеддер, 45 (с пенальти) - 1:1, Бен-Сегир, 58 - 1:2, Фофана, 68 (автогол) - 2:2, Бен-Сегир, 85 - 2:3

“Ницца” – “Ланс” - 0:0

“Реймс” – “Ренн” - 3:1 (2:1)

Голы: Балогун, 6 - 1:0, Флип, 22 - 2:0, Теате, 45 - 2:1, Балогун, 84 - 3:1

“Лорьян” – “Монпелье” - 0:2 (0:2)

Голы: Саванье, 3 - 0:1, Ваи, 22 - 0:2

“Брест” – “Лион” - 2:4 (1:3)

Голы: Какре, 21 - 0:1, Перейра Лаже, 29 - 1:1, Шерки, 32 - 1:2, Ляказетт, 35 (с пенальти) - 1:3, Тете, 49 - 1:4, Мунье, 72 - 2:4

“Клермон” – “Лилль” - 0:2 (0:0)

Голы: Гомес, 68 (с пенальти) - 0:1, Байо, 90+4 - 0:2

“Аяччо” – “Анжер” - 1:0 (1:0)

Гол: Белаили, 40 (с пенальти) - 1:0

“Труа” – “Нант” - 0:0

Положение команд: ПСЖ - 44, "Ланс" - 37, "Марсель" - 33, "Ренн" - 31, "Монако" - 30, "Лилль" - 29, "Лорьян" - 28, "Лион" - 24, "Ницца" - 21, "Реймс" - 20, "Клермон" - 19, "Монпелье" - 17, "Тулуза" - 16, "Труа", "Аяччо" - 15, "Нант" - 14, "Брест", "Осер" - 13, "Страсбур" - 11, "Анжер" - 0.

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