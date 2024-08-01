Слишком жарко. Зверев одолжил у фанатки веер во время матча с Музетти

Немецкий теннисист Александр Зверев завершил свои выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

В четвертьфинале одиночного разряда теннисного турнира немец проиграл 16-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти.

По ходу встречи произошел один забавный эпизод с участием проигравшего. Во время второго сета Зверев подошёл к болельщице на трибунах и одолжил у неё веер, чтобы немного освежиться.

Отметим, что Олимпиада в Париже проходит в непростых погодных условиях. Сегодня в столице Франции стоит жара в 30+ градусов выше нуля.

Зверев – чемпион Олимпиады-2020 в Токио в одиночном разряде. Его поражение означает, что в Париже мир получит нового олимпийского чемпиона.