«Слишком большое давление». Барселона возмущена заявлениями тренера сборной Испании

Руководство Барселоны возмутило сравнение тренера сборной Испании Де ла Фуэнте, в котором тот поставил молодого таланта Барселоны, Ламина Ямала, в один ряд с Месси и Марадоной.

Испанский нападающий сейчас постоянно попадает в заголовки газет благодаря невероятным выступлениями за каталонский клуб. В шестнадцать лет он уже попал в стартовый состав Барселоны, а также стал самым молодым дебютантом в истории сборной. Помимо этого, он стал самым юным бомбардиром, забивавшим за национальную команду.

Комментарий главного тренера сборной Испании не понравился Барселоне, поскольку они хотят защитить игрока от ненужного внимания. Хоть они и понимают, что комментарии были сделаны не со злым умыслом, но они считают, что сравнение было «ошибочным».

Недавно Хави преуменьшил значение сравнения с Месси, настаивая на том, что Ямал – это не готовый продукт, а игроки, которых преждевременно сравнивали с победителем чемпионата мира, чаще всего не оправдывали ожиданий. Клуб даже совершил церемонию продления его контракта вдали от фотовспышек на частном мероприятии в Сьюдад Депортива.