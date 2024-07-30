"Следите за соцсетями". Чемпион мира в хэвивейте готовится сыграть в Лиге Конференций

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) должен присоединиться к житомирскому Полесью перед ответным матчем команды в квалификации Лиги Конференций против Олимпии.

Об этом рассказал директор по медиа, маркетингу и спонсорству Полесья Александр Денисов.

"Усик точно присоединяется к команде, он будет с ней, а вот все дальнейшие события еще в секрете. Советую нашим болельщикам продолжать активно следить за официальными ресурсами нашего клуба. Скажу только, что Александр уже сегодня присоединится к команде, и в среду его можно будет увидеть на открытой тренировке Полесья", - сказал Денисов.

Ответный матч против Олимпии Полесье сыграет 1 августа. В первом поединке команда из Украины проиграла 0:2.

Ранее Полесье опубликовало промо-ролик с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, что Усик подписал профессиональный контракт с Полесьем. Украинский боксер мечтает дебютировать в профессиональном футболе.

Согласно плану, Александр должен был дебютировать за Полесье в официальном матче еще в концовке прошлого сезона, но все испортил перенос боя против Тайсона Фьюри. Из-за этого Усика не внесли в заявку на вторую половину сезона.

Ранее Усик уже успел сыграть за Полесье на товарищеском турнире Winter Cup против клуба Верес Ровно.