Скончался Синиша Михайлович

Ушел из жизни известный сербский футболист и тренер Синиша Михайлович, сообщается на официальном сайте Серии А.

В последние несколько лет балканец боролся с лейкемией. В последние несколько дней он находился в больнице.

53-летний Михайлович в бытность футболистом выступал за “Борово”, “Войводину”, “Црвену Звезду", “Рому”, “Сампдорию”, “Лацио" и “Интер”. После завершения карьеры он стал тренером и работал с “Болоньей”, “Катанией”, “Фиорентиной”, сборной Сербии, “Сампдорией”, “Миланом”, “Торино”, “Спортингом” и вновь “Болоньей”.

Не пропустите: Сантуш высказался о своем уходе из сборной Португалии.