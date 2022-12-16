Скончался Синиша Михайлович
Новости футбола Сегодня, 09:53
Ушел из жизни известный сербский футболист и тренер Синиша Михайлович, сообщается на официальном сайте Серии А.
В последние несколько лет балканец боролся с лейкемией. В последние несколько дней он находился в больнице.
53-летний Михайлович в бытность футболистом выступал за “Борово”, “Войводину”, “Црвену Звезду", “Рому”, “Сампдорию”, “Лацио" и “Интер”. После завершения карьеры он стал тренером и работал с “Болоньей”, “Катанией”, “Фиорентиной”, сборной Сербии, “Сампдорией”, “Миланом”, “Торино”, “Спортингом” и вновь “Болоньей”.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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