Скончался лучший бомбардир в истории чемпионата Бразилии

8 января в возрасте 68 лет ушел из жизни знаменитый бразильский нападающий Карлос Роберто де Оливейра по прозвищу Роберто Динамит, сообщает пресс-служьба “Васко да Гама”.

“Васко да Гама" с огромным сожалением сообщает о смерти величайшего идола в истории клуба, Карлоса Роберто де Оливейры, Динамита, в возрасте 68 лет из-за рака кишечника. Величайший из всех, твое наследие вечно. Влияние на поколения, которые десятилетиями следили за футболом, безгранично. Спасибо за все, Роберто, мы любим тебя", – говорится в сообщении.

Динамит со 190 голами является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Бразилии. Он выступал за “Васко да Гама” с 1971 по 1979 год, с 1980 по 1989 год, с 1990 по 1991 год, а также с 1992 по 1993 год. Также играл за “Барселону”, “Португезу” и “Кампу Гранди”. За сборную Бразилии сыграл 47 матчей и забил 25 голов.

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