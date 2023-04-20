Скончался легендарный футболист "Барселоны"

Бывший полузащитник “Барселоны” Жозеп Мария Фусте скончался в возрасте 82 лет, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Фусте выступал за “Барселону” с 1958 по 1972 год. Всего он провел за каталонский клуб 406 матчей и забил 117 голов. В составе каталонцев он трижды завоевал Кубка Испании и два раза становился обладателем Кубка ярмарок/Кубка УЕФА. В составе сборной Испании стал чемпионом Европы в 1964 году.

Также он играл за “Кондал”, “Осасуну” и “Эркулес”.

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