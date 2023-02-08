Скончался известный футбольный тренер Мирослав Блажевич

Умер известный футбольный тренер Мирослав Блажевич.

Как пишет источник, с 2011 года 87-летний специалист боролся с раком простаты.

Мировую славу он обрел, когда работал со сборной Хорватии, которую возглавлял с 1994 по 2000 год. Именно с ним хорваты в 1998-м году взяли бронзу чемпионата мира.

Кроме сборной Хорватии Блажевич также работал в сборных Швейцарии, Ирана и Боснии и Герцеговины.

На клубном уровне он дважды выигрывал чемпионство в Хорватии, побеждал в Кубке и Суперкубке этой страны. Также под его руководством команды побеждали в Кубке Швейцарии и брали титул чемпиона Югославии.