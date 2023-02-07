Скончался экс-футболист "Динамо" Киев и сборной Украины

В возрасте 46 лет ушел из жизни бывший защитник киевского “Динамо” и сборной Украины Александр Радченко.

Об этом сайт FanDay сообщил Виктор Леоненко. Причина смерти не разглашается.

Радченко за свою карьеру также выступал за “Металлург” (Мариуполь), “Закарпатье”, “Днепр”, “Кривбасс” и “Волынь”. За сборную Украины сыграл 17 матчей.