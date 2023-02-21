Скончался бывший нападающий "Реала"
Новости футбола Сегодня, 03:28
Фото: открытые источники
Ушел из жизни легендарный форвард мадридского “Реала” Амансио.
Его жизнь оборвалась на 84-м году жизни.
В составе испанского клуба он играл с 1962 по 1976 год и провел 344 матча в чемпионате Испании.
Уже с 1984 по 1985 год он был главным тренером мадридской команды.
В составе “Реала” Амансио 9 раз становился чемпионом Испании, а также выиграл Кубок европейских чемпионов и трижды становился победителем Кубка Испании.
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