Скончался бывший нападающий "Реала"

Ушел из жизни легендарный форвард мадридского “Реала” Амансио.

Его жизнь оборвалась на 84-м году жизни.

В составе испанского клуба он играл с 1962 по 1976 год и провел 344 матча в чемпионате Испании.

Уже с 1984 по 1985 год он был главным тренером мадридской команды.

В составе “Реала” Амансио 9 раз становился чемпионом Испании, а также выиграл Кубок европейских чемпионов и трижды становился победителем Кубка Испании.