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Сколько спортсмены разных стран получат денег за медали на Олимпиаде?

Новости Олимпийских игр Сегодня, 08:47
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Сколько спортсмены получат денег за медали на Олимпиаде? Sarah Stier/Getty Images

Помимо медалей и славы, олимпийцы, которые по итогам соревнований оказались на пьедестале почета, получают неплохое финансовое вознаграждение от своих стран. Кто является самым щедрым?

Больше всех за медали на Летней Олимпиаде в Париже готов предложить Национальный олимпийский комитет Гонконга, сообщает CNBS. Золотым призерам государство выплатит около 770 тысяч долларов.

Несколько меньше, а именно в районе 700 тысяч долларов, готов предложить Сингапур. Для победителей командных соревнований (например, легкоатлетических эстафет или парного тенниса) уготована сумма в районе одного миллиона долларов. Триумфаторы в командных видах спорта (например, футболе или волейболе) могут рассчитывать на сумму в районе полутора миллиона долларов.

В Украине помимо разовой награды всем медалистам также предусмотрена президентская стипендия в районе тысячи долларов ежемесячно на протяжении двух лет.

Рейтинг стран по выплатам за золотую медаль Олимпиады

  • Гонконг – $770 000
  • Сингапур – $700 000
  • Тайвань - $600 000
  • Израиль – $275 000
  • Марокко - $225 000
  • Сербия - $218 000
  • Малайзия - $214 000
  • Индия - $200 000
  • Италия - $196 000
  • Литва - $182 000
  • Молдова - $171 000
  • Латвия - $155 000
  • Венгрия - $154 000
  • Казахстан - $150 000
  • Болгария - $139 000
  • Украина - $125 000 + стипендия 1000 ежемесячно на два года
  • Косово - $120 000
  • Эстония - $109 000
  • Чехия - $103 000
  • Испания – $100 000
  • Франция - $87 000
  • Польша – $82 000
  • США – $37 500
  • Малайзия и Болгария – $1000 ежемесячно до конца жизни
  • Великобритания, Швеция, Норвегия – 0

Помимо денежных наград, медалисты могут рассчитывать и на другие блага. Например, в Польше те, кто всходят на пьедестал почета, согласно Sky, получают бриллиант инвестиционного класса и путевку на двоих от туристического агентства.

К тому же, Олимпиада в Париже отметит столетие Польши на Играх, потому все золотые медалисты в индивидуальных видах спорта получат двухкомнатную квартиру в Варшаве, а победители в командных видах могут рассчитывать на однокомнатную квартиру.

В Испании и Сербии все медалисты могут рассчитывать на государственную пенсию, причём уже в возрасте 40 лет.

Власти Малайзии пообещали своим спортсменам автомобили иностранного производства, если они привезут домой медали из Парижа, а в Казахстане победители Олимпийских игр имеют законное право на квартиры, размер которых будет зависеть от завоеванное медали.

Несколько специфическая награда за медали в Южной Корее. Как известно, каждый южнокореец в возрасте от 18 до 28 лет должен пройти обязательную военную службу, но в случае завоевания олимпийской медали его освобождают от этого обязательства.

Также необычную награду за медали можно получить в Индонезии. Золотые медалисты 2021 года в бадминтоне, Грейсия Полиа и Априяни Рахая за свое достижение, если верить TIME, получили пять коров.

В Великобритании, а также Норвегии и Швеции обходятся без каких-либо дополнительных наград своим медалистам.

Наградить спортсменов готовы конкретные федерации. Так, World Athletics, несмотря на недовольство со стороны МОК, заплатит золотым медалистам в легкой атлетике по 50 тысяч долларов.

Также довольно странным является тот факт, что простимулировать победителей турнира в размере 100 тысяч долларов готова Международная ассоциация бокса, которая перед стартом Олимпиады лишилась признания со стороны МОК.

Возможно, это станет новым трендом, хоть пока и не все федерации готовы так раскошелиться.

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