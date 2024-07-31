Сколько спортсмены разных стран получат денег за медали на Олимпиаде?

Помимо медалей и славы, олимпийцы, которые по итогам соревнований оказались на пьедестале почета, получают неплохое финансовое вознаграждение от своих стран. Кто является самым щедрым?

Больше всех за медали на Летней Олимпиаде в Париже готов предложить Национальный олимпийский комитет Гонконга, сообщает CNBS. Золотым призерам государство выплатит около 770 тысяч долларов.

Несколько меньше, а именно в районе 700 тысяч долларов, готов предложить Сингапур. Для победителей командных соревнований (например, легкоатлетических эстафет или парного тенниса) уготована сумма в районе одного миллиона долларов. Триумфаторы в командных видах спорта (например, футболе или волейболе) могут рассчитывать на сумму в районе полутора миллиона долларов.

В Украине помимо разовой награды всем медалистам также предусмотрена президентская стипендия в районе тысячи долларов ежемесячно на протяжении двух лет.

Рейтинг стран по выплатам за золотую медаль Олимпиады

Гонконг – $770 000

Сингапур – $700 000

Тайвань - $600 000

Израиль – $275 000

Марокко - $225 000

Сербия - $218 000

Малайзия - $214 000

Индия - $200 000

Италия - $196 000

Литва - $182 000

Молдова - $171 000

Латвия - $155 000

Венгрия - $154 000

Казахстан - $150 000

Болгария - $139 000

Украина - $125 000 + стипендия 1000 ежемесячно на два года

Косово - $120 000

Эстония - $109 000

Чехия - $103 000

Испания – $100 000

Франция - $87 000

Польша – $82 000

США – $37 500

Малайзия и Болгария – $1000 ежемесячно до конца жизни

Великобритания, Швеция, Норвегия – 0

Помимо денежных наград, медалисты могут рассчитывать и на другие блага. Например, в Польше те, кто всходят на пьедестал почета, согласно Sky, получают бриллиант инвестиционного класса и путевку на двоих от туристического агентства.

К тому же, Олимпиада в Париже отметит столетие Польши на Играх, потому все золотые медалисты в индивидуальных видах спорта получат двухкомнатную квартиру в Варшаве, а победители в командных видах могут рассчитывать на однокомнатную квартиру.

В Испании и Сербии все медалисты могут рассчитывать на государственную пенсию, причём уже в возрасте 40 лет.

Let’s dive into history, the women’s 100m freestyle final is here! 🏊‍♀️ Amsterdam 1928 - Tokyo 2020



Who are you supporting tonight? 🤩 #Olympics #Paris2024 #OMEGA | #OMEGAOfficialTimekeeper pic.twitter.com/9qNR5iSWQH — The Olympic Games (@Olympics) July 31, 2024

Власти Малайзии пообещали своим спортсменам автомобили иностранного производства, если они привезут домой медали из Парижа, а в Казахстане победители Олимпийских игр имеют законное право на квартиры, размер которых будет зависеть от завоеванное медали.

Несколько специфическая награда за медали в Южной Корее. Как известно, каждый южнокореец в возрасте от 18 до 28 лет должен пройти обязательную военную службу, но в случае завоевания олимпийской медали его освобождают от этого обязательства.

Также необычную награду за медали можно получить в Индонезии. Золотые медалисты 2021 года в бадминтоне, Грейсия Полиа и Априяни Рахая за свое достижение, если верить TIME, получили пять коров.

В Великобритании, а также Норвегии и Швеции обходятся без каких-либо дополнительных наград своим медалистам.

Наградить спортсменов готовы конкретные федерации. Так, World Athletics, несмотря на недовольство со стороны МОК, заплатит золотым медалистам в легкой атлетике по 50 тысяч долларов.

Также довольно странным является тот факт, что простимулировать победителей турнира в размере 100 тысяч долларов готова Международная ассоциация бокса, которая перед стартом Олимпиады лишилась признания со стороны МОК.

Возможно, это станет новым трендом, хоть пока и не все федерации готовы так раскошелиться.