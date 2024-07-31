Сколько спортсмены разных стран получат денег за медали на Олимпиаде?
Помимо медалей и славы, олимпийцы, которые по итогам соревнований оказались на пьедестале почета, получают неплохое финансовое вознаграждение от своих стран. Кто является самым щедрым?
Больше всех за медали на Летней Олимпиаде в Париже готов предложить Национальный олимпийский комитет Гонконга, сообщает CNBS. Золотым призерам государство выплатит около 770 тысяч долларов.
Несколько меньше, а именно в районе 700 тысяч долларов, готов предложить Сингапур. Для победителей командных соревнований (например, легкоатлетических эстафет или парного тенниса) уготована сумма в районе одного миллиона долларов. Триумфаторы в командных видах спорта (например, футболе или волейболе) могут рассчитывать на сумму в районе полутора миллиона долларов.
В Украине помимо разовой награды всем медалистам также предусмотрена президентская стипендия в районе тысячи долларов ежемесячно на протяжении двух лет.
Рейтинг стран по выплатам за золотую медаль Олимпиады
- Гонконг – $770 000
- Сингапур – $700 000
- Тайвань - $600 000
- Израиль – $275 000
- Марокко - $225 000
- Сербия - $218 000
- Малайзия - $214 000
- Индия - $200 000
- Италия - $196 000
- Литва - $182 000
- Молдова - $171 000
- Латвия - $155 000
- Венгрия - $154 000
- Казахстан - $150 000
- Болгария - $139 000
- Украина - $125 000 + стипендия 1000 ежемесячно на два года
- Косово - $120 000
- Эстония - $109 000
- Чехия - $103 000
- Испания – $100 000
- Франция - $87 000
- Польша – $82 000
- США – $37 500
- Малайзия и Болгария – $1000 ежемесячно до конца жизни
- Великобритания, Швеция, Норвегия – 0
Помимо денежных наград, медалисты могут рассчитывать и на другие блага. Например, в Польше те, кто всходят на пьедестал почета, согласно Sky, получают бриллиант инвестиционного класса и путевку на двоих от туристического агентства.
К тому же, Олимпиада в Париже отметит столетие Польши на Играх, потому все золотые медалисты в индивидуальных видах спорта получат двухкомнатную квартиру в Варшаве, а победители в командных видах могут рассчитывать на однокомнатную квартиру.
В Испании и Сербии все медалисты могут рассчитывать на государственную пенсию, причём уже в возрасте 40 лет.
Власти Малайзии пообещали своим спортсменам автомобили иностранного производства, если они привезут домой медали из Парижа, а в Казахстане победители Олимпийских игр имеют законное право на квартиры, размер которых будет зависеть от завоеванное медали.
Несколько специфическая награда за медали в Южной Корее. Как известно, каждый южнокореец в возрасте от 18 до 28 лет должен пройти обязательную военную службу, но в случае завоевания олимпийской медали его освобождают от этого обязательства.
Также необычную награду за медали можно получить в Индонезии. Золотые медалисты 2021 года в бадминтоне, Грейсия Полиа и Априяни Рахая за свое достижение, если верить TIME, получили пять коров.
В Великобритании, а также Норвегии и Швеции обходятся без каких-либо дополнительных наград своим медалистам.
Наградить спортсменов готовы конкретные федерации. Так, World Athletics, несмотря на недовольство со стороны МОК, заплатит золотым медалистам в легкой атлетике по 50 тысяч долларов.
Также довольно странным является тот факт, что простимулировать победителей турнира в размере 100 тысяч долларов готова Международная ассоциация бокса, которая перед стартом Олимпиады лишилась признания со стороны МОК.
Возможно, это станет новым трендом, хоть пока и не все федерации готовы так раскошелиться.