Сколько получил Роналду? Названы оценки игроков за матч Португалия – Словакия
Новости футбола Сегодня, 17:40
ФОТО: David S.Bustamante
13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Португалии и Словакии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду оформил дубль в этом поединке. Еще один гол за португальскую команду забил Гонсалу Рамуш. У словаков отличились Давид Ханко и Станислав Лоботка.
После завершения матча статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан Бруну Фернандеш (8.6), который отметился 2 ассистами.
Роналду получил оценку в 8.1 баллов, а Рамуш - 8.2.
Худшим игроком поединка стал форвард сборной Словакии Роберт Боженик.
Оценки WhoScored за матч Португалия - Словакия - 3:2
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