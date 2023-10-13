Сколько получил Роналду? Названы оценки игроков за матч Португалия – Словакия

13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Португалии и Словакии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду оформил дубль в этом поединке. Еще один гол за португальскую команду забил Гонсалу Рамуш. У словаков отличились Давид Ханко и Станислав Лоботка.

После завершения матча статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан Бруну Фернандеш (8.6), который отметился 2 ассистами.

Роналду получил оценку в 8.1 баллов, а Рамуш - 8.2.

Худшим игроком поединка стал форвард сборной Словакии Роберт Боженик.

Оценки WhoScored за матч Португалия - Словакия - 3:2