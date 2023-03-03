Скандальному легионеру московского "Спартака" не дадут гражданство РФ

Министерство спорта Российской Федерации не поможет нидерландскому нападающему команды Квинси Промесу получить гражданство России.

Как пишет журналист Иван Карпов, об этом ведомство просил клуб футболиста - “Спартак”.

В министерстве заявили, что отказ вызван сообщением об открытом против Промеса уголовном деле в Нидерландах.

Как известно, у себя на родине спортсмена обвиняют в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками.